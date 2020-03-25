Ailesiyle telefonda görüşen Parviz'in duygusal anları ise geceye damga vurdu. Oyunun ardından SMS sıralamasına göre en yüksek 2 oyu alan yarışmacılar, 'bu hafta Survivor'dan kim elendi?' sorusunun yanıtını cevapladı. Yapılan oylama ile Survivor 2020'den elenen yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Mert ve Yasin arasında çıkan tartışma ise konseyde tansiyonun yükselmesine neden oldu. Peki, Survivor kim elendi? 24 Mart Survivor adaya veda eden isim kim oldu? İşte, Survivor 2020'den elenen yarışmacı ve 6. hafta Survivor SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? sorusu salı akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un son bölümüyle beraber yanıt buldu. İlk olarak iletişim oyununda karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları, daha sonra eleme konseyinde toplandı. Ceyhun'un eleme potasında yer aldığı Survivor'da en fazla 2 oyu alan yarışmacı, diğer eleme adaylarını belirledi. Gecenin sonunda Survivor'da elenen yarışmacı netlik kazandı. Peki, Survivor'dan bu hafta kim elendi? Survivor Survivor en az oyu bu hafta kim aldı? İşte, Survivor'dan elenen yarışmacım ve haftanın SMS sıralaması...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda kıyasıya yarıştı. Survivor yarıimacıları arkadaşlarından gelen Whatsapp mesajlarına kavuşmak için elinden geleni yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonunda, Survivor iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı oldu. 3'te 3 yapan Sercan ise performansıyla Survivor son bölüme damga vurdu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor Ceyhun'un eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 24 Mart Survivor son bölümde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan Yasin ve Yunus Emre oldu. Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı.

Yapılan oylama sonrasında Survivor'dan bu hafta elenen isim Ceyhun Uzun oldu. Elendiğini öğrenen Ceyhun duygusal anlar yaşadı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS SIRALAMASI

Gönüllüler takımı SMS sıralaması ;

1) YUNUS EMRE ÖZDEN

2) Yasin

3) Cemal Can

4) Nisa Bölükbaşı

5) Evrim

6) Ardahan

7) Ceyhun

8) Gizem

9) Meryem

10) Burak

KONSEYDE TANSİYON YÜKSELDİ

Survivor'da eleme gecesinde konseyde toplanan yarışmacılar tansiyonun yükselmesine neden oldu. Ünlüler ve gönüllüler arasında oyun sonrası söylenen şarkılar krizde neden oldu. Yasin ve Mert arasında sözlü tartışma ortamın gerilmesine neden oldu.

SURVİVOR YARIŞMACILARINDAN DUYGUSAL SÖZLER

İletişim oyunu öncesi sevdikleri ile iletişim kurabilecekleri bu ödülü kazanmak isteyen iki takım yarışmacıları da ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını söyledi.. Gönüllülerden Yasin, aynı zamanda ev arkadaşı olan MasterChef'ten Alican ile görüşmeyi çok istediği ifade etti. Aşkım ise ödülü duyunca sevinçten yerinde duramadığı gözlendi. Cemal Can ise iletişim oyunun kendisi için en önemli oyun olduğunu ve kazanmak için tüm gücünü ortaya koyacağını belirtti.

SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var. Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu. 2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.