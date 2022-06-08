7 Haziran Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2022 All Star tüm hızıyla devam ederken kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı bu akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

KİM ELENDİ?

Survivor 7 Haziran ödül oyununun ardından ada konseyinde yarışmadan elenen isim belli oldu.

Bu akşam Survivor'a veda eden isim Evrim oldu.