Ünlüler ve gönüllülerin mücadele ettiği sevilen yarışma Survivor All Star bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Survivor'da bir kişi adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.. Yarışmada aynı zamanda bu akşam ödül oyunu da oynandı.

NAGİHAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oyun sırasında karşı takımdan Hikmet ile gerginlik yaşayan Nagihan, sinirlerine hakim olamayıp Hikmet'e ağır sözler kullanmıştı. Kimsenin sakinleştiremediği Nagihan, Hikmet'e ağır sözler kullandı. Nagihan, gözyaşlarına hakim olamayarak Hikmet'i hiçbir şekilde görmek istemediğini söyledi. Acun Ilıcalı, konseyde bu davranışlarından dolayı Nagihan'a bir ödülden faydalanamayacağını açıkladı.

SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM

Survivor'da yeni bir dönem başlayacağını ifade eden Acun Ilıcalı, "Acil durum konseyi olacak. Takımlarda değişiklik olacak. Bunu size acil durum konseyinde anlatacağız. Perşembe akşamı yeni takımları açıklayacağız. Survivor'da yeni dönem başlayacak." dedi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'ın yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Kıyasıya mücadele sonrasında kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Uzun zamandır ödül kazanamayan gönüllüler takımı büyük bir sevinç yaşadı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Sevilen yarışma Survivor'da bu haftanın bütün dokunulmazlık oyunlarını kazanan takım ünlüler takımı oldu. Gönüllülerde aralarından eleme adaylarını çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da eleme adayları Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur oldu. Böylelikle elenecek kişinin gönüllülerden olacağı kesinleşti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Sevilen yarışma Survivor'da bu akşam elenen isim gönüllüler takımından Yağmur oldu.