Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar ödül oyunu için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yunan yarışmacıların da yer aldığı ödül oyununu 10'a 9 skoruyla kırmızı takım (ünlüler) kazandı.

25 MAYIS 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Mavi takımda (gönüllüler) bu haftanın halk oylamasında SMS birincisi Poyraz oldu. Poyraz'ın birinci olmasının ardından eleme adaylığı düşmüş oldu. Mavi takımda SMS ikincisi Ayşe oldu. SMS birincisi Poyraz, elenmesi yönünde 'Oyuna güvenerek Steven' diyorum dedi. Ayşe ise elenmesi yönünde Merve'nin adını verdi.

Kırmızı takımda ise SMS birincisi Batuhan oldu. Batuhan da Berkay dedi. Kırmızı takımın eleme adayları Aleyna Çalışkan ve Berkay oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı mavi takımından Poyraz olmuştu. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu. Bu akşamki konseyin eleme adayları Merve ve Steven oldu. Eleme heyecanı Merve, Steven, Aleyna Çalışkan ve Berkay arasında olacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam elenen isim mavi takımdan Merve Aydın oldu.

MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.