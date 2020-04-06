Survivor 2020 nefes kesen yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu? İşte pazar gecesi yarışmada yaşananlar.

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmıştı. 2. dokunulmazlık oyununda iki takım da bir hayli zorlu anlar yaşadı. 2. dokunulmazlık oyununu kazanan ekip bayrak yarışı sonunda belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu bayrak yarışı sonrasında gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayını belirlemek için ada konseyi toplandı. Pazar gecesi ekrana gelen son bölümde büyük bir sürpriz yaşandı. Ünlüler takımından iki kişi birden elenmesi yönünde isimleri söylendi. Ünlüler takımından Ezgi ve Perviz'e arkadaşları tarafından 4 oy çıktı. Böylelikle Survivor tarihinde bir ilk yaşanmış oldu.

Sunucu Acun Ilıcalı, yarışmacılara, birleşme haftasının haftaya olacağının bilgisini verdi. Ilıcalı yaırca birleşme öncesi ünlülerden bir ismin adaya veda etmek zorunda kalacağını açıkladı.