Survivor 2019'da heyecan doruğa çıktı. Bu yıl 13. sezonuyla ekranlara gelen sevilen yarışmada bir kişi bu akşam hayallerine henüz 4. bölümden veda etti. Peki Survivor'da elenen isim kim oldu? Herkesin merak ettiği o ismi haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor hangi günler yayınlanıyor?

Survivor 2019 yarışmasının hangi günler yayınlanacağı TV8 yayın akışıyla belli oldu. Dokunulmazlık ve ödül oyunu mücadelelerin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümleri cumartesi, pazar, pazartesi ve salı geceleri yayınlanıyor.

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Ödül oyununda kazanan...

Survivor'da bu akşam 2. ödül oyunu Türkiye takımının büyük üstünlüğüne sahne oldu. Şimdiye kadar oynanan birçok oyunda Yunan takımına karşı üstünlük kuran Türkiye takımı, bu kez de 10-3 gibi bir skorla Yunan takımını mağlup etti ve bisküvi ödülünün sahibi oldu.

Bu akşam ekrana gelen ada konseyi öncesi dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Yunan takımında eleme adayları belli olmuştu. Yunan halkının vereceği oylarla belli olan eleme gecesinde adaylar Iloulieta, Spyros ve Demi olmuştu ve yarışmaya veda eden isim Demi oldu.