Survivor’da kimin eleme adayı olduğu dün yapılan oylamanın ardından belli oldu. 23 Ocak’ta yayınlanan Survivor’ın son bölümünde rekabet ve tansiyon yükseldi. Survivor'da büyük mücadele sonrası market ödülünü ünlüler alırken, nefes kesen mücadeleye sahne olan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla ünlüler kazandı. Konseyde ise en çok ismi çıkan isim Aleyna oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı konsey oylaması yaptı. Gerginliğin eksik olmadığı gecede yapılan oylamayla potaya 6 oyla Aleyna girdi. Aleyna arkadaşlarının dolduruşa geldiğini ima etti.

Pazar günü ve Salı akşamı da iki adayın seçilmesi sonrası adaya bir isim veda edecek.





DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Üçüncü haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önemli olduğu oyunda atışlarda yarışmacılar sağ ve soldaki çubuklara ikişer halka geçirmek için zamanla yarıştı. Oyunun finaline doğru Ayşe Gönüllüler takımına, sonrasında Batuhan Ünlüler takımına birer sayı kazandırdı. Böylece skor 9-9 oldu.

Bayrak yarışına giden dokunulmazlık oyununda, İsmail ile Merve, Reşat ile Ayşe karşılaşması oyunun kaderini belirledi.

Büyük mücadele sonunda İsmail son atışı ile Ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftalık erzak olan market oyunu için deniz üzerine kurulu parkurda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi.

Adanın zorlu yaşam şartlarında yiyecek ödülünün büyük önem taşıdığı oyunda ilk önce gönüllüler öne geçti. Sonrasında Ünlüler onları yakalayıp farkı açtı.

Nefes kesen market oyununda 6-6 skorda kazanan takım, ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı patates ve sıvı yağ ödülünün sahibi oldu.