Survivor'da haftalar ilerledikçe heyecan ile birlikte yarışmacılar arasında tartışmalarda artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ve Ünlüler takımı arasındaki tartışmanın damga vurduğu dokunulmazlık oyunun ardından ada konseyi ile ilk eleme adayı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 50. yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak istemeyen takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda skor 8-6 olunca ikişer erkek ve kadın yarışmacı çıkardı her iki takımda. Ünlülerden Aşkım, Evrim, Ersin, Sercan'a karşılık Gönüllülerden Evrim, Nisa, Ardahan, Berkan parkura çıktı. Bundan sonra Ünlüler bir oyun kazanırken Gönüllüler 3 oyun kazandı ve skor 9-9'a geldi. Bayrak yarışında Ünlülerden Ersin ve Elif'e karşılık Gönüllülerden Berkan ve Nisa mücadele etti. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI: BARIŞ

Survivor dokunulmazlık oyunu ardından düzenlenen ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Takım arkadaşlarının 5’inin oyunu alan Barış eleme adayı olarak gösterildi.

SURVİVOR’DA ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemini yarışmacılara anlattı; “Bugünkü oyunu kaybederseniz telafisi olmayacak. Bundan sonrai eleme sistemindeki değişikliği anlatıyorum. Dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak ve akşamına konsey yapacağız. Konseyde SMS oylaması olacak, kaybeden takımdan bir tane aday çıkacak. Yarın oynanacak oyunu diğer takım kaybederse; aynı şeyi diğer takım yapacak ve ikinci aday çıkacak. Salı günü yapılacak konseyde de iki takımın adayları ortaya çıkacak, en az oyu alan veda edecek. Oylamada birinci ve ikinci olan isimler iki isim daha belirleyecek. Yani iki takım kaybederse üçer aday çıkacak, 6 eleme adayı olacak. İki oyunu da aynı takım kaybederse SMS oylaması yapılmayacak, sadece ada oylaması yapılacak. Salı günü SMS birincisi üçüncü adayı belirleyecek.”