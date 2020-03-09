Survivor 2020 15. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşam yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı ve aynı zamanda ilk eleme adayı da belli oldu. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

8 Mart 2020 tarihli Survivor 15. bölümde dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler kıran kırana yarıştı. Nefes kesen dokunulmazlık oyunu final etabına gitti ve finalde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 3-1 kazandı.

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 15. bölümde ilk eleme adayı ünlüler takımından Aşkım Burçe Tunay oldu.

Aşkım Burçe Tunay kimdir?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

(Posta)