Survivor 2021 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında yarışmacılar iletişim oyunu için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacıların kazanmayı çok istediği iletişim oyunu sırasında ünlüler takımından Çağrı'nın sinirlenmesi ve sunucu Murat Ceylan'ın üstüne yürümesi ise Acun Ilıcalı'yı çok kızdırdı.

Çağrı'nın, çok sinirli şekilde yaptığı bu hareket sonrası 'Survivor'da yine bir diskalifiye mi olacak?' sorusunu akıllara getirdi.





Survivor yeni bölüm fragmanı, ilk olarak ünlüler takımında yaşanan Barış ve Doğan arasındaki kavgayla başlıyor. Batuhan'ın sitemlerinin ekrana geldiği fragmanda takım arkadaşı İsmail'e sert çıkıyor.

Batuhan yaptığı açıklamada, "İsmail ağabey ikidir takıma ihanet ediyor. Adam bir ensesinden Barış'ı ayırır bir ensesinden Doğan'ı alır böyle ayırır." diyerek tepkisini dile getiriyor.

Daha sonra yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Sinirlerin çok fazla gerildiği yarışmada Çağrı, gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da sinirleniyor.

Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamayan Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor.

Takım arkadaşlarının sakinleştirmekte çok zorlandığı Çağrı daha sonra oyun alanında koşarak uzaklaşıyor.

İletişim oyunu sonrasında yarışmacılar eleme için konseye geliyor. Konseyde sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı Çağrı'ya sert tepki gösteriyor.

Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu oluyorum" diyor. Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamıyor.