Survivor'da yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen dokunulmazlık oyunları sonrası kaybeden takım arasından 4 isim eleme potasına girdi.

Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı yarışmada bu akşam düzenlenen ada konseyinde SMS halk oylaması sıralamasına göre en düşük oyu alan isim kim oldu?

Haftanın eleme adayları arasından SMS oylamasına göre Survivor'dan kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Sona yaklaştıkça daha da zorlaşan Survivor All Star yarışmasında bu hafta yeni bir isim hayallerine veda etti. İşte elemeye kalan isimler...

1- Anıl

2- Ayşe

3- Sema

4- Batuhan

1 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

Birbirinden güçlü adayların yer aldığı Survivor'dan bu akşam elenen isim Sema oldu.