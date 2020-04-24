Acun Ilıcalı, 'Survivor'da bir ilke imza atarak yarışmacılarla birlikte Dominik'ten canlı yayın yaptı.

Televizyonda hafta sonu yayınlanacak olan dokunulmazlık oyunu çekimleri öncesinde Acun Ilıcalı ve 'Survivor' yarışmacıları, ellerinde Türk bayraklarıyla seyirci karşısına çıktı.

Bu yıl corona virüs nedeniyle tüm Türkiye bayram coşkusunu balkonlardan ve pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak yaşadı.

Acun Ilıcalı da 'Survivor' yarışmacıları ve yapım ekibinin çocuklarıyla birlikte Dominik'ten yaptığı canlı yayınla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Ilıcalı, 'Survivor 2020' yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı seslendirdi ve mesajlarını ülkemize iletti.

Ilıcalı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde yaşadığımız bu günün değerinden bahsederken, mutluluklarını da dile getirdi.