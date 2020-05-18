7 gün ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran Survivor 2020'nin 18 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşanacak. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın oyunun ödülü açıklaması ile yarışmacılar adeta kendinden geçiyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen iki takımın yarışmacıların hırsı oyuna nasıl yansıdığı ekrana geliyor. Gerginliğin tavan yapacağı bir ödül oyunu sonrası kazanan takım Zipline ile unutulmaz anlar yaşayacak. Kazanan takım helikopter ile adadan alınacak ve ödülün bulunduğu yere uçacak. Acun Ilıcalı'nın ödülü açıklamasının ardından Survivor'ın sıkı takipçileri, ''Survivor Zipline nedir, nasıl yapılır? Acun Ilıcalı’nın açıkladığı Zipline ödülü ne demek, ne anlama geliyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Zipline nedir?

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir. Ülkemizde popülaritesini arttıran zipline, belli yüksekliğe sahip bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat ile gerekli önemler alınarak kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir. Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilir. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.

Zipline nasıl yapılır?

Alçak bir noktada bağlanmış çelik halatın başına yani başlangıç noktasına geçilerek eminet kemeri takılıp gerekli önemler alındıktan sonra mevcut ağırlığınızla kendinizi boşluğa bırakarak belirli bir hızla pakurun sonuna ulaşırsınız. Bu sürede geçen heyecan dolu anlar ise unutulmaz bir anı olarak hafızanıza kaydedilir. Zipline tek başına yapılan bir aktivitedir.

Zipline modelleri doğal veya yapay olarak alanınızın özelliklerine göre oluşturulur.

Doğal Zipline Hatları:

Mevcut ağaçlık alanınız içerisinde ağaç gövdelerine ahşap platformlar yerleştirilerek oluşturulan ağaçlar arasındaki mesafeye göre uzunluğun belirlendiği parkurlardır.

Yapay Zipline Hatları:

Ahşap veya metal direkler, sabit betonarme yapılar arasında oluşturulan parkurlardır.

Zipline parkuru oluştururken nelere dikkat edilmelidir?

Zipline hatlarını oluşturma sırasında en önemli unsur hattın uzunluğudur. Bununla birlikte kurulacak zipline hattının güzargahı üzerindeki engelleyici etkenler (ağaçlar, binalar, tepeler, su birikintisi, vadi ve uçurumlar, yüksek gerilim hatları, trafiğe açık yollar, vb.) olası kazaların önüne geçmek amacıyla önemle dikkate alınmalıdır.

TÜRKİYE'DEKİ ZİPLİNE PARKURLARI

Türkiye'deki birçok mesire ve camping yerlerinde hatta büyük alışveriş merkezlerinde ufak da olsa zipline parkurları ile karşılaşabilir bu eğlenceli aktivitenin tadını çıkarabilirsiniz. Bununla birlikte Türkiye'deki en büyük ve en çok öne çıkan zipline parkurları ise şöyle:

1.Antalya, Kemer - Göynük Kanyonu

Türkiye'nin en büyük zipline parkuru, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'nda bulunuyor. Toplam 1 kilometrelik parkur, 4 ayrı hattan oluşuyor.

2.Çankırı, Ilgaz Zipline

Kadın çayırı mevkiinde yerden 25 metre yükseklikte ve 530 metre uzunluğundaki zipline hattı siz adrenalin severleri bekliyor.

3.Rize, Ayder Zipline

Rize‘nin Ayder ilçesinde de hem serinlemek hem manzaranın tadını çıkarmak hem de zipline keyfini yaşamak isteyenler için zipline hattı bulunmaktadır. 75 metre yükseklik ve 160 metre uzunluktaki zipline hattı ile ziyaretçilerine Ayder manzarasını yukarıdan görme imkanı sunuyor.

4.Artvin, Çoruh Nehri

Çoruh Nehri üzerindeki Borçka Barajı’nın üstüne kurulan zipline hattı 385 metre gidiş ve 385 metre dönüşle Karadeniz’in tek parçadan oluşan en uzun hattıdır. Artvin‘in ise ilk zipline merkezidir.

5.Erzurum, Tortum Zipline

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü‘ne teleferikten esinlenerek Rekreasyon Projesi adı altında bir zipline hattı kurulmuştur. Göl boyunca zipline keyfini sınırlarda yaşamak için Tortum Göl’ünü tercih edebilirsiniz.











