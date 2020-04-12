Survivor yarışmacıları kaç kilo verdi!

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 43. yeni bölümü son kısmında kilo tahmin oyunu oynandı. Survivor 2020 yarışmacılarının iki ayda verdikleri kilolar ve değişimlerinin göz önüne geldiği oyunda en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacı da belli oldu. Yasin, verdiği 20.5 kilo miktarı ile Survivor tarihine geçmeyi başardı.
YASİN OBUZ: 20.5
CEMAL CAN: 12 KİLO
ERSİN KORKUT:10 KİLO
SERCAN YILDIRIM: 13.2
BARIŞ MURAT YAĞCI: 12 KİLO
NİSA: 2.5 KİLO
AŞKIM: 4 KİLO
ELİF: 8.8 KİLO
MERT OCAL: 11.1 KİLO
GİZEM: 1.8 KİLO
EVRİM: 10.5 KİLO
BERHAN: 16 KİLO
AYCAN: 9 KİLO
YUNUS EMRE: 11 KİLO
EZGİ: 2.4 KİLO
SADIK: 7.5 KİLO