Survivor yarışmacıları kaç kilo verdi!

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 43. yeni bölümü son kısmında kilo tahmin oyunu oynandı. Survivor 2020 yarışmacılarının iki ayda verdikleri kilolar ve değişimlerinin göz önüne geldiği oyunda en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacı da belli oldu. Yasin, verdiği 20.5 kilo miktarı ile Survivor tarihine geçmeyi başardı.

YASİN OBUZ: 20.5

CEMAL CAN: 12 KİLO

ERSİN KORKUT:10 KİLO

SERCAN YILDIRIM: 13.2

BARIŞ MURAT YAĞCI: 12 KİLO





NİSA: 2.5 KİLO

AŞKIM: 4 KİLO

ELİF: 8.8 KİLO

MERT OCAL: 11.1 KİLO

GİZEM: 1.8 KİLO

EVRİM: 10.5 KİLO

BERHAN: 16 KİLO

AYCAN: 9 KİLO

YUNUS EMRE: 11 KİLO

EZGİ: 2.4 KİLO





SADIK: 7.5 KİLO