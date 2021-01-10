Uğurtan Dora, Survivor'un Gönüller takımında yer alıyor. Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Yarışmacılar birbirleri ile kıyasıya rekabet edecekler. Survivor Uğurtan'ın yaşamı merak ediliyor. Survivor Uğurtan Dora’nın ne iş yaptığı çokça aranıyor. Birçok spor dalıyla iç içe olan Survivor Uğurtan Dora, bir süre tercümanlık da yaptı. Peki Uğurtan Dora hakkında neler başka neler biliniyor?

Survivor Uğurtan Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul’un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı. Survivor 2021 izleyicilerinin merak ettiklerinden biri de, Uğurtan Dora’nın ne iş yaptığı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.

Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness’la uğraştı. Öte yandan Dora’nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

Instagram’da an itibarıyla 1500 takipçisi olan Survivor Uğurtan Dora, hesabını 'ugurtandora' kullanıcı adıyla kullanıyor.