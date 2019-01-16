Survivor yarışma programı için geri sayım başladı!

Bu sene Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekrana gelecek olan programın Türk yarışmacıları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Geçen hafta Acun Ilıcalı tarafından duyurulan ilk isim Hakan Kanık oldu.

Acun Ilıcalı, bu ismi açıkladığı Twitter mesajında, "Survivor Türkiye - Yunanistan ilk yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Bu gelişmelerin ardından Itır Esen'in de YouTube üzerinden izleyici karşısına çıkacak bir Survivor programı sunuculuğu yapacağı öğrenildi. Bugün de programın tanıtımı yapıldı.

Itır Esen ve Laura'nın sunuculuğunu yapacağı program, yarışmacıların şimdiye dek hiç duyulmamış bilgileri ve röportajlarını izleyici ile buluşturacak.



