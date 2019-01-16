Survivor Türkiye-Yunanistan programından ilk video geldi! (Itır Esen sunacak)
2017 Miss Turkey seçildikten sonra attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan ve adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'in, Ilıcalı ile Survivor 2019 projesi için bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından Esen'in sunuculuğunu yapacağı Survivor programının tanıtımı YouTube'da paylaşıldı.
Survivor yarışma programı için geri sayım başladı!
Bu sene Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekrana gelecek olan programın Türk yarışmacıları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Geçen hafta Acun Ilıcalı tarafından duyurulan ilk isim Hakan Kanık oldu.
Acun Ilıcalı, bu ismi açıkladığı Twitter mesajında, "Survivor Türkiye - Yunanistan ilk yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.
Bu gelişmelerin ardından Itır Esen'in de YouTube üzerinden izleyici karşısına çıkacak bir Survivor programı sunuculuğu yapacağı öğrenildi. Bugün de programın tanıtımı yapıldı.
Itır Esen ve Laura'nın sunuculuğunu yapacağı program, yarışmacıların şimdiye dek hiç duyulmamış bilgileri ve röportajlarını izleyici ile buluşturacak.