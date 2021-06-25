Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oluyor. Nefes kesen mücadelenin ardından İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı. Yarı finalde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel elendi, İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz finale kaldı. SMS oylamasının ardından Survivor 2021'in şampiyonu belli olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, destekledikleri yarışmacının şampiyon olması için telefon başına geçti ve SMS göndermeye başladı. Ayrıca TV 8 Yan Ekran uygulamasından da oyunuzu kullanabilirsiniz.

Survivor SMS ücreti ne kadar? Survivor SMS oy kullanma nasıl yapılır ve nereden yapılır?

Survivor 2021'de şampiyon olmasını istediğiniz yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak oy verebilirsiniz. Bu işlem için oy veren izleyicilerden 2.9 TL ücret alınmaktadır.

Örnek SMS: İSMAİL yazıp 1890'a gönderiyorsunuz.

Örnek SMS: POYRAZ yazıp 1890'a gönderiyorsunuz.

TV8 yan ekran uygulaması nedir?

TV8 yan ekran uygulaması ile Survivor 2021 yarışmasının kamera arkası görüntüleri, özel fotoğraflar gibi içeriklerine erişim imkanı bulunmaktadır. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Survivor 2021 yarışmacıları arasından şampiyon olanı belirlemek için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.

* Yarışmalarda jüri olup, vereceğiniz oylarla favori yarışmacılarınızı birinciliğe taşıyın

* Yorumlarınızla programların gidişatına yön verin, merak ettiklerinizi sorun

* Anketlerde oy kullanın, sonuçları anında öğrenin

* Hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz kamera arkası görüntülerini ve çok özel fotoğrafları görün

* Program çekimlerine konuk veya ziyaretçi olma, sürpriz ödüller kazanma fırsatı elde edin

İsmail ve Poyraz finale nasıl geldi?

Aylardır adada mücadele veren yarışmacılar içerisinden son dönemece girilmesiyle birlikte oldukça sert potalar yaşandı. Farklı dönemlerde SMS birincisi olmuş isimler yarışmaya birer birer veda ettiler.

İlk olarak Aleyna, Ayşe ve Steven potası gerçekleşti, bu potada daha önce SMS birinciliği olan Steven yarışmaya veda etti. Takım arkadaşlarına kendisini sevdiren Steven 8. oldu.

Bir sonraki hafta yine aynı senaryo gerçekleşti ve Aleyna, Ayşe, Batuhan potasından defalarca birinciliği olan Batuhan çıkmadı. Aylar öncesinden şampiyonluk adayı olarak gösterilen Batuhan erken bir veda yaşadı ve Survivor’ı 7. sırada bitirdi.

Üst üste potalara giren Aleyna’nın yeni bir zaferle ayrıldığı pota ise bu kez Dora, İsmail ve Aleyna potası oldu. Bu potadan çıkamayan yarışmacı ise Dora olarak belirlendi. Sezonun sürpriz isimlerinden Dora ise Survivor’ı 6. sırada tamamladı.

Son haftaların yaklaşmasıyla birlikte artık elemeler de stresli olmaya başladı. Söylenecek isim sayısının azlığıyla birlikte Ayşe, Berkay’ın adını verdi ve Berkay, Ayşe ve Poyraz potası oluştu. Bu potadan çıkamayan Berkay yarışmaya veda etti. Berkay 2021 sezonunu 5. sırada tamamlayan kişi oldu.

Yarı finaldeki son elemede ise iki koltuğu garantileyen İsmail ve Ayşe rahat bir nefes alırken son dörtte Aleyna ve Poyraz arasında eleme gerçekleştirildi. Bu kez elenen isim Aleyna oldu ve Aleyna yarışmacı dördüncü tamamladı.

Son üçe kalan Ayşe, İsmail ve Poyraz üçlüsünden çıkamayan isimse Ayşe oldu. Ayşe yarışmayı üçüncü olarak tamamlarken Poyraz ve İsmail ise 2021 sezonu finalistleri oldu.