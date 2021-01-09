Survivor 2021 yarışmacılarından Sancakay Ilım Morgül ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Sancakay Ilım Morgül Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alıyor. Survivor 2021’in Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı Sancakay Ilım Morgül 2021 gönüllüler kadrosunda yer almaktadır. Pek çok kişi, yarışmanın başlamasıyla birlikte Sancakay Ilım Morgül'ün kim olduğunu, nereli olduğunu merak etmektedir. Survivor 2021 Gönüllüler takımının yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül’ün hayat hikayesinde futboldan, müziğe kadar birçok alan var. ‘Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir’ sorusunun yanıtı haberimizde.

Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli?

İstanbul’da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül’ün doğum tarihi; 30 Ocak 1997. İzmir ve Rize’de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır. Teknik direktör Ünal Karaman’ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3’e kadar okuduğu İzmir’de futbol kariyerine başladı. Lise 4’te Rizespor’a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.

2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul’da devam ettirdi. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazanarak İstanbul’a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisi.

Survivor Sancakay Ilım Morgül, 2 sezon boyunca Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen ‘Ofsayt’ oyununda başrol oynadı. Morgül, 5 yıldır da vocal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini de seslendiren Sancakay, gitar çalıyor.