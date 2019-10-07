Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Survivor'ın yeni sezonu bir kez daha yarışma tutkunlarıyla buluşacak. Geçtiğimiz sezon Türkiye – Yunanistan mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor’da bu sene neler yaşanacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon Türkiye - Yunanistan olarak başlayan ardından Siyah - Beyaz takım olarak devam eden Survivor yarışması, tekrar Ünlüler - Gönüllüler'e dönecek. Survivor yarışma programında 2020 yılı için hazırlıklara başlandı.

Geçtiğimiz sezon Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı. Survivor 2020'nin başlangıç tarihi için Acun Ilıcalı ve TV8'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Survivor 2020'nin Şubat ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

Survivor 2020 formatı ne olacak?

Geçtiğimiz sezon ilk Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da format değişikliği meydana gelmişti. Siyah Beyaz takım olarak devam eden Survivor'da bu sezon Ünlüler Gönüllüler mücadelesi nefes kesecek.

Survivor 2020'de hangi yarışmacılar olacak?

Survivor 2020'nin ilk yarışmacısının Ersin Korkut olması neredeyse kesinleşti. Yeni formatta Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer alması bekleniyor. Ünlüler ile gönüllülerin kıyasıya ter dökeceği mücadelelerde, gönüllüler ekibinde de tanınmış simaların yer alması beklentiler arasında. Eylül - Ekim aylarında Survivor 2020 yarışmacı elemelerinin başlaması bekleniyor.

Survivor 2019'u kim kazandı?

Geçen sezon ekranlara gelen Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Tük şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Yunan Şampiyonu ise Katerina Dalaka oldu. Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya arasında SMS oylaması yapıldı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödüle hak kazandı.



