Survivor 2020'de dün gece eleme heyecanı yaşandı. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı konseyde bomba açıklamalar yaptı. Survivor'da adım adım finale gidilirken, bir kişi daha adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, yarışmanın gidişatına yönelik yeni kararları ve sürprizlerle ilgili yaptığı açıklamalar heyecanla takip edildi. İşte Survivor'da bu hafta elenen isim ve konseyde yaşananlar...

SURVIVOR’DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2020’de yarışmacı sayısının azalması ile birlikte artık takımlardan ikişer eleme adayı belirlenmesine karar verildi. Buna göre artık ada konseyinde sadece SMS birincileri açıklanacak. Geçen hafta yapılan ama açıklanmayan oylama ile bu haftanın halk oylaması sonucunda SMS sıralamasında Ünlülerden Elif, Gönüllülerden Barış, SMS birincisi oldu.





SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta dokunulmazlığı iki takım da sırasıyla kaybetmişti. Cumartesi günü ada konseyinde Ünlüler takımı, eleme adayı olarak Aycan ve Mert’i çıkarmıştı. Pazar günü ise Gönüllüler takımından Yasin, ilk eleme adayı olmuştu. Bu haftanın SMS birincileri olan Ünlülerden Elif’in söylediği 2. Eleme adayı Sercan olurken Barış’ın Gönüllüler takımının 2. Eleme adayı ise Cemal Can oldu. Böylece Survivor’da haftanın eleme adayları; Sercan, Aycan, Mert, Cemal Can ve Yasin oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020’nin bu akşamki 81. yeni bölümünde adaya veda eden son isim belli oldu. Geçtiğimiz hafta Ersin Korkut’un sakatlığı nedeniyle yapılmayan eleme konseyi bu akşam düzenlendi. İki haftalık seyirci oylarının ardından sonuçlar belli oldu. Survivor’da haftanın eleme adayları Aycan, Mert, Yasin, Sercan ve Cemal Can oldu. Bu akşamki eleme konseyinde Mert Öcal en az oyu alarak Survivor’a veda etti.

Mert: ” Benim için erken bir veda oldu. Eğer burada 3 ay boyunca bir hatam olduysa kırdığım arkadaşlarım varsa hepsinden özür dilerim hepsinin hakkında hayırlısı olsun”

SURVIVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.

Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.

Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.

Survivor Yasin ve Barış arasında gerginlik konseyde de sürdü!

Survivor konsey toplantısında gönüllüler takımından Survivor Yasin ve Survivor Barış arasında gerginlik konseyde de sürdü. Konsey toplantısında Survivor Yasin ve Survivor Barış laf dalaşına gerdi. Acun Ilıcalı, duruma müdahale ederek tartışmanın büyümesini engelledi.

Survivor Ünlüler Gönüllüler son bölümde ada konseyinde Barış ile Yasin arasında gerginlik devam etti. Survivor 2020 son bölümde Gönüllüler takımından Barış ile Yasin arasında tartışma yaşanmıştı. Yasin, eleme adayı çıkması sonrasında adını yazanlardan biri olan Barış’a tepki göstermiş ve onu hainlik yapmakla suçlamıştı. Survivor Barış ise Yasin’e “Seninle inşallah SMS’e çıkarız, bakalım kim valizini alacak” diyerek meydan okumuştu. Survivor 81. Bölümdeki ada konseyinde söz alan Yasin, geçtiğimiz hafta yaşadığı bir düşüş nedeniyle bir grup tarafından pusuya düşürüldüğünü söyledi. Barış ise SMS’de birinci olan başkası olursa benim adımı yazsın, Yasin’le oylamaya girmek ve kararı izleyicilerin vermesini istiyorum dedi.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler Takımında SMS birincileri belli oldu

Survivor 2020'nin 81. bölüm konsey toplantısında ünlüler takımında ve gönüllüler takımında SMS birincileri belli oldu. ünlüler takımında ve gönüllüler takımında SMS birincileri kimlerin ismini söyledi? Survivor 2020'nin 81. bölüm konsey toplantısında kimler potaya girdi? İşte o anlar...

Survivor 2020 son bölümde ada konseyinde herkesin merakla beklediği SMS sıralaması açıklandı. Survivor’da geçen hafta eleme yapılmamış ve sakatlığı nedeniyle Ersin adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden geçen hafta ve bu hafta kullanılan SMS oylaması toplam olarak verildi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, geçen hafta ve bu hafta kullanılan SMS’e göre takımların birincileri kimler olduğunu açıkladı. Buna göre Survivor 2020’de bu haftanın SMS birincileri, Ünlülerden Elif ve Gönüllülerden Barış oldu.

ADALARIN BİRLEŞME TARİHİ BELLİ OLDU!

Survivor`da heyecan dolu haftaya girildi. Acun Ilıcalı, merakla beklenen birleşme tarihini açıkladı ve Salı günkü eleme sonrası birleşme olacağını açıkladı... Ilıcalı bunun yanı sıra; bir takım 3 kişiye düştüğü zaman Survivor`da bambaşka bir dönem başlayacak ve bu durum çeyrek final öncesi ya da sonrası olursa çok daha farklı olacak açıklamasında bulundu.

ACUN ILICALI’DAN BOMBA AÇIKLAMALAR

Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin gidişatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, bu akşamki elemeyle birlikte yarışması sayısının da azalmasıyla birlikte yeni kararları duyurdu. Ilıcalı, “Çeyrek finalden sonra yarışma bireysel olacak ve hızlı şeklide son 4 kişiyi bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA CANLI YAYIN: HEDEF 2 MİLYON!

Acun Ilıcalı, konseyde canlı yayın rekoru kırmayı hedeflediklerini duyurdu. Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımıyla yaptığı Instagram canlı yayınında 1 milyon rakamına ulaşılmasının ardından dünya rekoru olan 2 milyonun kırılması hedeflendi. Ilıcalı, yarışmacılarla yapacağı canlı yayın ile 2 milyon rekorunu kırmayı amaçladıklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı: “Haftaya bayram haftasında canlı yayına çıkacağız ve seyircilerimizin de dahil olacağı bir yarışma yapacağız.





Acun Ilıcalı: “Önümüzdeki bayram haftasını iliklerinize kadar hissedeceksiniz. O hafta eleme olmayacak ama yine 2 dokunulmazlık oynayıp 2 aday çıkacaksınız sonraki hafta 2 dokunulmazlıktan 2 aday daha gelecek ve bu 4 adaydan biri elenecek. Takım oylaması olmayacak.”