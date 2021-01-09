Survivor Hanzade kimdir? Sorusu Survivor 2021 kadrosunun açıklanmasının ardından merak ediliyor. Yıllar öncesinde sunduğu programa yarışmacı olarak katılan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Survivor izleyicileri tarafından biyografisi araştırılmaya başlandı. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı. Peki, Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli?

Survivor Türkiye 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazanan Hanzade Ofluoğlu’nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu. Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı’nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

Survivor Hanzade Ofluoğlu Instagram ne?

Survivor 2021’de gönüllüler takımında mücadele eden Hanzade Ofluoğlu, izleyiciler tarafından her açıdan merak edilip araştırılıyor. Bu konulardan bir tanesi de yarışmacıyı sosyal medya hesaplarını öğrenmek isteyen Survivor izleyicileri “Hanzade Ofluoğlu’nun Instagram hesabı var mı?” araştırıyor. Hanzade Ofluoğlu’nun Instagram hesabına “ofhanzade” kullanıcı adından ulaşabilirsiniz.

Hanzade Ofluoğlu evli mi bekar mı?

2021 Survivor Gönüllüler Takımı yarışmacılarından Hanzade Ofluoğlu evli mi bekar mı sorusu merak edilmektedir. Survivor Hanzade, üniversite yıllarında tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir. Hanzade Ofluoğlu ve Saygun Ofluoğlu 10 yılı aşkın süredir evlidir.



