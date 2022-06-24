Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de yeni bir dokunulmazlık heyecanı daha yaşandı. Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Survivor'da yarışmacılar bireysel oyunlarda kıyasıya mücadele ederek kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Survivor All Star 2022'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için heyecan dolu oyunlarda kıyasıya mücadele gösterdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Ayşe oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

23 Haziran 2022 Survivor eleme adayı Nagihan oldu.