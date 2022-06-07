Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan dorukta. Kırmızı ve mavi takım, haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Sevilen yarışma Survivor'da takımların değişmesinin ardından ilk eleme heyecanı bu hafta gerçekleşecek.

Survivor 2022 All Star tüm hızıyla devam ederken kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

ADEM VE ATAKAN KAVGA ETTİ

Survivor'da son dokunulmazlık mücadelesinde Adem Kılıçcı ve Avatar Atakan arasındaki ipler bir kez daha gerildi.

Yarışma esnasında platformdan hızlı adımlarla çıkıp Atakan'ın önüne geçen Adem, eğilerek halatlı tünelin içerisinden geçmeye çalıştı.

Bu sırada Atakan, ayağıyla Adem'i tekmeledi. Oyun sonrası Adem, bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösterdi.

Adem, ''Ben sana vurursam görürsün'' diyerek çıkışınca Atakan, hiddetlenerek ayağa kalktı. İki yarışmacıyı arkadaşları ve yapım ekibi zor sakinleştirdi.

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda karşılaştı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Nefes kesen mücadele sonrası dokunulmazlığı kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler konseyde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı.

Survivor All Star yarışmasında ilk eleme adayı gönüllülerden Hikmet, ikinci eleme adayı ise ünlülerden Evrim olmuştu.

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı ünlülerden Nisa olmuştu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

6 Haziran 2022 Survivor'da Pazartesi akşamı eleme adayı ünlülerden Anıl oldu.