Survivor'da son bölümlerde gittikçe artan stres ve gergin ortam yeni bölümde de devam etti. Eleme gecesi için büyük önem taşıyan oyunda, ünlüler ve gönüllüler takımı Survivor dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda skor 8-6 olunca ikişer erkek ve kadın yarışmacı çıkardı her iki takımda. Ünlülerden Aşkım, Evrim, Ersin, Sercan'a karşılık Gönüllülerden Evrim, Nisa, Ardahan, Berkan parkura çıktı.

Bundan sonra Ünlüler bir oyun kazanırken Gönüllüler 3 oyun kazandı ve skor 9-9'a geldi. Bayrak yarışında Ünlülerden Ersin ve Elif'e karşılık Gönüllülerden Berkan ve Nisa mücadele etti. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu ardından düzenlenen ada konseyin haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Takım arkadaşlarının 5’inin oyunu alan Barış eleme adayı olarak gösterildi.

Dokunulmazlık oyunu kuralları değişti

Survivor 2020’de birleşme partisi sonrasında dokunulmazlık oyunu kuralları değişti. Önceki dönemde Cumartesileri ilk dokunulmazlık oyunu, Pazar günleri 2. dokunulmazlık oyunu oynanırdı. Bu iki oyunu kazanan takım dokunulmazlığı kazanmış olurdu.

Yeni dönemde ise dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, aynı gün ada konseyinde bir eleme adayı belirleyecek. Yarın oynanacak dokunulmazlık oyununu diğer takım kaybetmesi halinde ise ada konseyinde onlar da bir eleme adayı belirleyecek. İki takımın birer dokunulmazlı oyunu kazanması halinde Salı günü 6 yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek.

Barış Murat Yağcı kimdir?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Anadolu Efes Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.