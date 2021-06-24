Survivor 2021'de altı aylık maratonun sonunda İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı. Galataport'ta yaşanan şampiyonluk heyecanında yarı finalde Aleyna ile Poyraz SMS oylamasına çıktı. Daha az oyu alan Aleyna hayallerine veda ederken Poyraz, İsmail ve Ayşe ise final için SMS oylamasında karşılaşıyor. Sonuçların ardından adını finale yazdıran iki isim 25 Haziran Cuma akşamı şampiyonluk heyecanı yaşayacak.

Survivor büyük finale kimler kaldı? Poyraz mı, İsmail mi, Ayşe mi?

Survivor'da daha önce performans oyununu kazanan İsmail Balaban ile son final oyununu kazanan Ayşe Yüksel, yarı finalde son 3'e kalmayı garantilemişti. Dominik'teki son oyunu kaybeden Yiğit Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu ise son yarışmacı arasına kalabilmek için halk oylamasına çıktı. Sonuçların ardından veda eden isim Aleyna oldu.

Survivor final ne zaman?

Survivor 2021 yarı finalde İsmail Balaban, Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz arasında bir halk oylaması daha yapılacak. Yarı finalde bu üç yarışmacıdan biri daha elenecek. Büyük finale kalan 2 yarışmacı ise 25 Haziran Cuma akşamı Survivor 2021 şampiyonu olabilmek için halk oylamasına çıkacak.

Yarı finalde ne dediler?

İsmail Balaban: "Hep burayı hayal ediyordum, söyleyecek kelime bulamıyorum. Nasıl sona geleceğiz diye düşündüm. Birçok şeyle mücadele ettik. Güreş camiasını temsilen buraya geldim. Her şeye parkurda cevap vermek istedim, polemiklerden uzak durmaya çalıştım. Herkesi tebrik ediyorum."

Aleyna Kalaycıoğlu: "Altı ay önce hayal ettiğim koltukta oturuyorum. Şimdiden nasıl özleyeceğimi hissetmeye başladım. Herkes çok savaştı, sonunda bittiği yerdeyiz. İçimde tatlı bir heyecan var. Mutlu ve gururluyum. Tüm arkadaşlarıma başarılar."

Yiğit Poyraz: "İçim içime sığmıyor. Herkesi aşırı özlemişim. Zorlukların içinde her şeyi unutuyordum şuan hayatımı hatırladım. Çok huzurluyum iyi ki burdayım."

Ayşe Yüksel: "Çok heyecanlıyım. Heyecanımı atmış gibi görünmeye çalışıyorum. Her sözün anlam kazandığı yer şuan oturduğumuz koltuk."