Survivor Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve her sene reyting sıralamasında üstlerde bulunan Survivor yarışması bu yıla da hızlı bir başlangıç yaptı. Televizyon izleyicilerinin severek takip ettiği programda yarışan isimler de merak edildi ve yarışmacılar hakkında internet üzerinden araştırmalar yapıldı.

Yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri de bir dönem Galatasaray'da forma giyen Barış Özbek oldu. İzleyiciler Özbek hakkındaki bilgileri 'Transfermarkt' sitesinde ararken, eski futbolcu sitede en çok merak edilen futbolcular arasında yer aldı.

Özbek, sitede yer alan "En çok tıklanan profiller" kısmında ilk 10'a girerek 7'nci sıraya yükseldi. En çok aranan profiller arasında ise Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Papu Gomez ve Mesut Özil zirvede yer aldı.