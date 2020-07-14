Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı finale kalan isimlerden biri oldu. Yılın en fazla izlenen programlarından Survivor bu akşam final yapacak. Cemal Can ile birlikte finalist olan Barış Murat Yağcı'nın ise kim olduğu ve hayatından detaylar merak edilmeye başlandı. Rol aldığı diziler ile tanınan ve son olarak Survivor 2020'de karşımıza çıkan Barış Murat Yağcı renkli aşk hayatıyla da magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Survivor Barış'ın kaç yaşında, nereli olduğu ve boyu hakkındaki tüm detayları sayfamızda sizler için derledik.

Survivor Barış kimdir?

Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. 1,92 boya sahip olan Barış, 88 kilogram ağırlığındadır.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan “Kocamın Ailesi” ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak “Şevkat Yerimdar” dizisinde “Bora” karakterini canlandırmıştır.