Survivor'ın dün akşamki bölümüne Aycan Yanaç damga vurdu. Survivor derbisinde rakip Acun Ilıcalı'nın ekibine zor anlar yaşatan Aycan'ın pas tekniği ve oyun zekası izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Aycan Yanaç, attığı gollerin yanı sıra eski futbolcu Sercan Yıldırım'a yaptığı asistle sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlüler takımı içerisinde performansını sergileyen Aycan, aynı zamanda birleşme partisini görmeye hak kazanan yarışmacılardan oldu. Milli Kadın Futbol takımımızın da önemli bir parçası olan Aycan, yarışmalardaki başarısıyla herkesin takdirini topluyor.

Survivor Aycan Yanaç kimdir?

21 Kasım 1998 senesinde Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra kariyerine Köln’de devam etmiştir. Türkiye Kadım U-19 takımına çağırılan Aycan, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası müsabakasında forma giymiştir.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında boy gösteren Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılarak siftah demiştir.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda da forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Aycan Yanaç 2020 Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.