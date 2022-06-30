Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022'de şampiyon belli oluyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programında son 4'e kalan isimler Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel oldu. Bilindiği üzere adaya son veda eden isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Büyük bir heyecana sahne olan yarı final oylaması sonucunda ise Ayşe ve Batuhan'ı saf dışı bırakan Adem ile Nisa final biletini kaptı. Yarışmacılar, Survivor 2022 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele verirken şampiyonun kim olacağı fenomen programının sıkı takipçileri tarafından merak konusu.

Survivor 2022 şampiyonu ne zaman, saat kaçta belli olacak?

TV8 ekranlarında Survivor All Star'da serüveni son buluyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan mücadelede son 4'e Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kalmayı başardı. SMS oylamasında şampiyonluk hayallerine veda edenler Ayşe ile Batuhan oldu. Zorlu bir mücadele sonunda büyük finale kalan isimler ise Adem ile Nisa oldu. Bu akşam saat 20.00'de başlayan canlı yayınla Survivor 2022'nin şampiyonu TV8 ekranlarında belli olacak.

Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar?

Ekranların fenomen programı Survivor 2022 yarışmasının büyük finali yapılıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022’de şampiyon dakikalar sonra resmen belli olacak. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.

Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında ve nereli?

Adem Kılıççı, 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 35 yaşındaki Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2001 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2009 Akdeniz Oyunları 2.si, 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2013 Akdeniz Oyunları 1.si, 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu oldu.

Adem Kılıççı 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Kılıççı, 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarıştı. Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükseldi ancak ikinci oldu. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıççı, şampiyon oldu.

Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında ve nereli?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya, ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı. Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında ve nereli?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel olarak kayak yapmaya davet edildi. Ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Bölükbaşı, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

Ayşe Yüksel kimdir? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşında ve nereli?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünaya geldi. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.

Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.

Yüksel, "20 yaşındaki bir insanın neler yapabileceğini göstermeye gidiyorum" diyerek Survivor'a katılmıştı.

SURVİVOR ŞAMİYONLARI (TÜM SEZONLAR)

2005: Uğur Pektaş

Kimileri onu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hatırlıyor ama Uğur Pektaş aslında Survivor'ın ilk şampiyonuydu.

2006: Derya Durmuşlar

Survivor Türkiye – Yunanistan’da Türkiye birincisi olan 50 yaşındaki Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu İlçesi’da motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

2007: Taner Özdeş

Survivor Aslanlar-Kanaryalar yarışmasında Kanaryalar takımında olan ve şampiyonluk elde eden Taner Özdeş, All-Star'a da katılmış ancak kendini gösterememişti.

2010: Merve Oflaz

Survivor tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, hafıza, dayanıklılık ve el becerisi gerektiren oyunlarda takım arkadaşlarına üstünlük sağladı.

2011: Derya Büyükuncu

Survivor Ünlüler-Gönüllüler adı altında yapılan ilk yarışmanın birincisi milli sporcu Derya Büyükuncu oldu. Ünlüler takımındaki arkadaşları arasında Nihat Doğan, Özge Ulusoy, Ebru Destan, Asena, Pascal Nouma ve Zeynep Tunuslu vardı.

2012: Nihat Altınkaya

Özellikle Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra ise oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti.

2013: Hilmi Cem İntepe

Latin danslar üzerine başarılı bir geçmişi olan Hilmi Cem İntepe, ortağı olduğu dans okulunda eğitmenlik yapıyordu. Survivor'a katılan ve zaferle tamamlayan İntepe, yarışmadan sonra önce Muhteşem Yüzyıl'da kısa bir süre yer aldı sonra da Çalıkuşu dizisine transfer oldu. İntepe, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor

2014: Turabi Çamkıran

2015 Survivor All Star – Turabi Çamkıran

Lise yıllarından beri Break dans yapan Turabi, Tayland'a gidip Muay Thai dövüş sporu eğitimi aldıktan sonra bir süre kafes dövüşçüsü olarak hayatını sürdürdü. Turabi, “Benimle Dans Eder misin?” ardından “Yetenek Sizsiniz Türkiye”ye katılarak performans sergileyen Turabi, 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star'ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti. Turabi daha sonra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.

2016: Çağan Atakan Arslan

Son Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan, 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Arslan şu sıralar ise ilk dizi projesi Söz'ün Geveze'si olarak rol alıyor.

2017: Ogeday Girişken

Survivor 2017'ye gönüllüler takımından katılan Ogeday Girişken, gösterdiği performansla yarışmada adından söz ettirdi. Survivor’da Adem ile birlikte Kıbrıs finaline kalan Ogeday Girişken şampiyon oldu.

2018: Adem Kılıççı

1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı Millli Boksör olarak Türkiye’yi birçok platformda temsil etmişti. Gümüş, bronz ve altın madalya sahibi olan Adem Kılıççı farklı bir oylama türünün yapıldığı Survivor’da favori isimler arasında gösterilmesine rağmen ikinci sırada yer almıştı. Yarışma sonrası oylamanın programın takipçileri tarafından eleştirilmesine yönelik sessiz kalan Adem, Acun Ilıcalı’ya güvendiğini ifade etmişti. 2017'de de finale kalan ve elenen Adem bu yıl yapılan yarışmayı kazandı.

2019 Türkiye: Yusuf Karakaya

2020 Yunanistan: Katerina Dalaka

2020: Cemal Can

2021: İsmail Balaban