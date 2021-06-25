Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor kim kazandı Poyraz mı, İsmail mi? sorularının yanıtları Survivor'ı heyecanla takip edenler tarafından merak ediliyor. Survivor 2021 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele veren İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyordu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor şampiyonu Poyraz mı, İsmail mi oldu?

Survivor 2021 finalinde şampiyon Galataport İstanbul'da belli oluyor. Nefes kesen mücadelenin ardından İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı. Yarı finalde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel elendi, İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz finale kaldı. Galataport İstanbul'da düzenlenen Survivor 2021'de canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Barış ve Cemal Can adını büyük finale yazdırmıştı. Canlı SMS oylaması sonrası Acun Ilıcalı şampiyonu açıklayacak.

Survivor Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

En büyük tutkusunun Survivor olduğunu ifade eden sporcu, aylardır, mental ve fiziksel olarak çok iyi hazırladığını ifade eden Poyraz, şampiyonluk için gittiğini söylüyor ve daha altı bir sonucu başarısızlık olarak görüyor. Poyraz, Bu zamana kadar her zaman yüzde yüzünü verdiğini söylerken, bu kez de öyle olacağını ve Survivor'a damga vuracağını belirtti. Müthiş bir senenin kendisini beklediğini sözlerini sarf eden sporcu, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Poyraz yarışmada kendi soyadına atıfta bulunarak 'Bu sene Survivor'da poyraz sert esecek' şeklinde iddialı bir cümle de kullandı.

Survivor Yiğit Poyraz boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de Gönüllüler Takımı’nda yer alacak olan Yiğit Poyraz, kaç yaşında sorgusu internette kullanıcılar tarafından en çok aratılan konulardan biri konumunda. Yiğit Poyraz’ın kaç kilo olduğu, kaç boyunda olduğu da diğer sorgu konularından. Survivor’da bu yıl ilk kez rekabet edecek olan Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum’da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo. Son olarak tekstil mümessilliği yapan Poyraz, aslında personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun Instagram adresi ise: 'yigitpoyrazz’dır.

Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur. Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır. Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görmektedir. 2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

SURVİVOR ŞAMİYONLARI (TÜM SEZONLAR)

2005: Uğur Pektaş

Kimileri onu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hatırlıyor ama Uğur Pektaş aslında Survivor'ın ilk şampiyonuydu.

2006: Derya Durmuşlar

Survivor Türkiye – Yunanistan’da Türkiye birincisi olan 50 yaşındaki Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu İlçesi’da motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

2007: Taner Özdeş

Survivor Aslanlar-Kanaryalar yarışmasında Kanaryalar takımında olan ve şampiyonluk elde eden Taner Özdeş, All-Star'a da katılmış ancak kendini gösterememişti.

2010: Merve Oflaz

Survivor tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, hafıza, dayanıklılık ve el becerisi gerektiren oyunlarda takım arkadaşlarına üstünlük sağladı.

2011: Derya Büyükuncu

Survivor Ünlüler-Gönüllüler adı altında yapılan ilk yarışmanın birincisi milli sporcu Derya Büyükuncu oldu. Ünlüler takımındaki arkadaşları arasında Nihat Doğan, Özge Ulusoy, Ebru Destan, Asena, Pascal Nouma ve Zeynep Tunuslu vardı.

2012: Nihat Altınkaya

Özellikle Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra ise oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti.

2013: Hilmi Cem İntepe

Latin danslar üzerine başarılı bir geçmişi olan Hilmi Cem İntepe, ortağı olduğu dans okulunda eğitmenlik yapıyordu. Survivor'a katılan ve zaferle tamamlayan İntepe, yarışmadan sonra önce Muhteşem Yüzyıl'da kısa bir süre yer aldı sonra da Çalıkuşu dizisine transfer oldu. İntepe, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor

2014: Turabi Çamkıran

2015 Survivor All Star – Turabi Çamkıran

Lise yıllarından beri Break dans yapan Turabi, Tayland'a gidip Muay Thai dövüş sporu eğitimi aldıktan sonra bir süre kafes dövüşçüsü olarak hayatını sürdürdü. Turabi, “Benimle Dans Eder misin?” ardından “Yetenek Sizsiniz Türkiye”ye katılarak performans sergileyen Turabi, 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star'ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti. Turabi daha sonra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.

2016: Çağan Atakan Arslan

Son Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan, 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Arslan şu sıralar ise ilk dizi projesi Söz'ün Geveze'si olarak rol alıyor.

2017: Ogeday Girişken

Survivor 2017'ye gönüllüler takımından katılan Ogeday Girişken, gösterdiği performansla yarışmada adından söz ettirdi. Survivor’da Adem ile birlikte Kıbrıs finaline kalan Ogeday Girişken şampiyon oldu.

2018: Adem Kılıççı

1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı Millli Boksör olarak Türkiye’yi birçok platformda temsil etmişti. Gümüş, bronz ve altın madalya sahibi olan Adem Kılıççı farklı bir oylama türünün yapıldığı Survivor’da favori isimler arasında gösterilmesine rağmen ikinci sırada yer almıştı. Yarışma sonrası oylamanın programın takipçileri tarafından eleştirilmesine yönelik sessiz kalan Adem, Acun Ilıcalı’ya güvendiğini ifade etmişti. 2017'de de finale kalan ve elenen Adem bu yıl yapılan yarışmayı kazandı.

2019 Türkiye: Yusuf Karakaya

2020 Yunanistan: Katerina Dalaka

2020: Cemal Can