Survivor 2021 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ekranlarının sevilen yarışması Survivor, takipçilerini ekran başına kitleyecek. Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Survivor 2020'de canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Barış ve Cemal Can adını büyük finale yazdırmıştı. Canlı SMS oylaması sonrası Cemal Can şampiyon olmuştu. Hazırlıkları devam eden Survivor 2021'in yayın tarihi netleşti, yarışmacılar belli oldu. İşte Survivor 2021'ye dair detaylar...

Survivor 2021 ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

Survivor 2021 ünlüler kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 ünlüler kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı'nın ünlüler-gönüllüler formatında ekrana getireceği yarışma 9 Ocak'ta seyirci karşısına çıkacak.

İsmail Balaban kimdir?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur. Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır. Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görmektedir. 2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Melis Sezer kimdir?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

Çağrı Atakan kimdir?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Meryem Kasap kimdir?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş. Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer’lık yapıyor.

Hayrettin Karaoğuz kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Gerçek adı: Hayrettin Onur Karaoğuz. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Tiyatro çalışmalarına üniversite öğrencisiyken başladı.

2004-2009 yıllarında Dario Fo’nun Klakson Borazan ve Bırtlar adlı oyununda ‘komiser’ karakterini canlandırdı. Ardından Alfred Jerry’nin Kral Übü adlı oyununda başrol oynadı 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları absurd-komedi tarzı ‘Kral Übü’ oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü almışlardır.

Hayrettin Karaoğuz bu oyunda ‘’Kral Übü’’ karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Ardından Jean Paul Sarter’ın doğal oyunculuk tarzi olan ‘’İş İşten Geçti’’ oyununda Dixon rolünü sergilemiştir. Tiyatro hayatına Yakovos Kambanellis’in Savaş Baba oyunundaki ‘’Fileksenos’’ ve Sermet Çağlayan’ın Ayak Bacak Fabrikası oyununda ‘’Öküz’’ karakteri ile devam etmiştir. Bu oyunlarla Türkiyede turneye çıkarak birçok yerde sahne almıştır. Ayrıca tiyatrodaki arkadaşlarıyla beraber ‘Yaratık’ adında bir oyun yazıp birçok yerde sahnelemişlerdir.

Üniversitede arkadaş grubuyla bir ekip oluşturdu ve videolar çekip sosyal medyada yayınlamaya başladılar. Okul hayatının son 2 yılı Beyoğlu’nda stand-up gösterileri yaptı. Üniversitenin son senesinde dönemin favori filmi Issız Adam’a (Çağan Irmak) karşı çektikleri ‘Kızsız Adam’ videosu medyada büyük ses getirdi. Ardından reklam kampanyalarında yer almaya başladı. Turkcell Nar Reklam Kampanyası’nda yer aldı. Bu sırada Rasim Öztekin, Işın Karaca, Neco ve Hande Subaşı gibi isimlerinde yer aldığı ‘Gelecekten Bir Gün’ adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Filmin ardından ‘Doritos Hisseli Tatlar Kampanyası’nın reklam yüzü oldu. 2011 yılında Star Tv’de 2 sezon izleyiciyle buluşan ‘Hayrettin’ adlı komedi programını başarıyla hazırlayıp sundu. Ayrıca 2010 yılından bugüne 100’ü aşkın üniversitede öğrencilerle buluşmuş tek kişilik gösterisini sunmuştur. Birçok global firmanın bayi toplantılarında sahne alarak izleyenlerine keyifli anlar yaşatmıştır.

2013 yılında Atv’nin ramazan için hazırladığı 30 bölümlük yarışma programı ‘Harry’ ile ekrana gelmiştir. Son 2 yıldır Fanta markası’nın reklam yüzüdür ve her yıl düzenlenen Fanta Gençlik Festivalinde sahne alıp, izleyicilere eğlence dolu bir şov sunmaktadır. Fanta tarafından hazırlanan ve kendisinin yer aldığı ‘sokak oyunlarının kahramanları’ viral reklam filmi ‘Kristal Elma’ ödülüne layık görüldü.

2013 yılı Eylül ayında, hem Los Angeles YouTube stüdyolarında çalışmalar yapmak ve oradaki meslektaşlarını incelemek hem de kendisini geliştirip sevenlerine daha fazlasını sunabilmek üzere Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşamıştır. Matt Damon, Keanu Reeves, Cuba Gooding Jr., Jennifer Garner gibi isimlerle görüşmelerde bulunmuştur. İngiliz asıllı youtuber Sam Pepper ile başarılı videolara imza atmıştır. Dream Works Stüdyoları’nda ziyaretler gerçekleştirmiştir. YouTube’un Los Angeles şehrinde düzenlenen workshoplarına katılmış; mesleği ve kariyeri anlamında olumlu katkılar sağlayacak eğitimler almıştır. 2014 Mayıs ayında Türkiye’ye dönmüştür. Amerika'daki süre zarfında birçok başarılı videoya imza atmış, sosyal mecralarda oldukça ses getirmiştir.

Yaptığı Tv showları ve sosyal medyada yayınlamakta olduğu videolar ile tanınan Hayrettin Karaoğuz, bu çalışmalarının yanı sıra yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. 2020 yılında rol aldığı Kalk Gidelim dizisinde Ercan karakterine hayat verdi.

Barış Özbek kimdir?

14 Eylül 1986'da Almanya'da dünyaya gelen Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısında başladı. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti. A takım düzeyinde iki yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza attı.Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekmiştir.

Sarı kırmızılılarda uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez oynadı. Daha sonra 2011-12'de Trabzonspor'a transfer olan futbolcu daha forma giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopmuş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştır. Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Duisburg'la sözleşme imzaladı.

Son olarak 2019 yılında Karagümrük'e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koymuştur. Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır.

Merve Aydın kimdir?

Survivor fragmanının yayınlanmasının ardından Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak edildi. 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Batuhan Karacakaya kimdir?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir. Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

Öykü Çelik kimdir?

Öykü Çelik 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenördür. Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır. 1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

Cemal Hünal kimdir?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.