Survivor 2021'de yarışan Hayrettin'in hayatı, yaşı, rol aldığı yapımlar an itibariyle merak ediliyor. Türkiye’nin en çok tanınan internet fenomenlerinden biri olan bilinen Hayrettin, bu yıl TV8 ekranlarında tüm Türkiye’nin nefesin tutarak izleyeceği efsane yarışma Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de yer alıyor ve birbirinden zorlu yarışmacılarla parkurda ter döküyor. Yarışmadan önce yayımlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler tanıtımında iddialı bir slogan kullanarak 'Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım.' dedi. Bu iddialı açıklamanın ardından Survivor severler, Hayrettin’in nasıl biri olduğunu internette sorgulatmaya başladı.

Survivor 2021 Hayrettin kimdir, soyadı ne? Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında, nereli?

Aslen Trabzonlu olan 1 Ocak 1984 yılında İstanbul'da doğan Hayrettin Onur Karaoğuz, 1,78 cm boyunda ve 75 kg ağırlığındadır. Bekâr olan Hayrettin, eğitim hayatına 1997 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.

Oyuncu, komedyen ve internet fenomeni unvanlarına sahip Hayrettin, özellikle Youtube videoları ile internette büyük ün kazandı. Videoları milyonlarca kez izlenen Hayrettin, bunun dışında 2009'da Gelecekten Bir Gün, yine aynı yıl kısa film olarak Kızsız Adam, 2017 yılında Vezir Parmağı ve yine aynı yıl İlk Öpücük adlı filmlerde rol almıştır. Televizyonda ise 2018-20 yılları arasında yayımlanan Kalk Gidelim dizisinde, 2020'de de Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak oynamıştır.

2011 yılında Star Tv’de 2 sezon izleyiciyle buluşan "Hayrettin" adlı komedi programını başarıyla hazırlayıp sundu. Ayrıca 2010 yılından bugüne kadar yüzlerce üniversitede öğrencilere tek kişilik gösterisini sunmuştur.

2013 yılında ATV’de hazırladığı 30 bölümlük yarışma programı ‘Harry’ ile ekrana gelmiştir. Son 2 yıldır Fanta markası’nın reklam yüzüdür ve her yıl düzenlenen Fanta Gençlik Festivalinde sahne alıp, izleyicilere eğlence dolu bir şov sahnelemektedir. Fanta tarafından hazırlanan ve kendisinin yer aldığı ‘sokak oyunlarının kahramanları’ viral reklam filmi ‘Kristal Elma’ ödülüne layık görüldü.

YouTube’un Los Angeles şehrinde düzenlenen workshoplarına katılmış; mesleği ve kariyeri anlamında olumlu katkılar sağlayacak eğitimler almıştır. 2014 Mayıs ayında Türkiye’ye dönmüştür. Amerika'daki süre zarfında birçok başarılı videoya imza atmış, sosyal mecralarda oldukça ses getirmiştir. Hayrettin geçtiğimiz yıl, Acun Medya’nın global anlamda en bilinen yarışmalarından Exatlon’da Youtuber’larla bir araya gelerek yarışma imkanı bulmuştur. Netflix’te yayımlanan Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları arasında pek çok gencin yakından tanıdığı, yüz binlerce takipçi ve aboneye sahip olan birçok isim yer almıştır.

Hayrettin, Exatlon macerasının ardından Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışacak. Karaoğuz, 9 Ocak 2021 akşamı Acun Ilıcalı’nın Tv8 kanalında başlayan Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında gönüllülere karşı; İsmal Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettn Onur Karaoğuz, Barış Özbek, Merve Aydın (basketbolcu), Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal ile aynı takımda yarışacak.

Hayrettin’in hayranı olan ve eğlenceli videolarını izleyen herkes, ünlü fenomenin Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Hayrettin, TV8’de yayımlanan Survivor 2021 tanıtımında 'Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım.' Sözleriyle yine kendisinden beklenen bir duyuru yaparak sevenlerini hem meraklandırdı hem de heyecanlandırmayı başardı.