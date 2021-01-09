Survivor yarışmacıları içerisinde dikkat çeken isimlerden birisi de Batuhan Karacakaya. Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Batuhan Karacakaya, artık genç bir isim. Aşk-ı Memnu’da Bülent Ziyagil karakterini canlandıran ve o sırada 7 yaşında olan Batuhan Karacakaya’nın değişimi sürekli magazin gündeminde yer alıyordu. Küçük yaşlarda tanıştığı dizi ve film sektöründe önemli yapımlarda yer alan başarılı oyuncunun Instagram hesabı da sevenleri tarafından büyük ilgi görüyor. Survivor Batuhan Karacakaya hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki Hayrettin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya nereli?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

Batuhan Karacakaya boyu kaç, kaç kilo?

Hafızalarda çocukluk yılları ile kalsa da Batuhan Karacakaya, mankenleri kıskandıran bir görüntüye sahip. Yani Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i bir hayli uzun. Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir. Batuhan Karacakaya’nın kilosu ise 75’tir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)