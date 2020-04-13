Survivor 2020’nin en eğlenceli anlarından biri dün akşam ekranlara geldi. Ünlüler ile Gönüllüler takımlarının birleşme partisi bu akşam ekranlara geldi. Yarışmacılar tek tek sahneye çıkara şarkı söylerken, sanatçılar da yarışmacılara eşlik etti. Oldukça eğlenceli görüntülere sahne olan Survivor birleşme partisinde, Cemal Can’ın DJ olarak sahneye çıktığı ve Aycan’la dansı büyük beğeni kazandı. Birleşme partisine, Tarık Sezer ve orkestrası ile, Murat Boz, Zeynep Bastık, Aleyna Tilki, Seda Sayan, Oğuzhan Koç ve Ben Fero katıldı.

Şarkı yarışması nefesleri kesti

Survivor 2020’nin 44. yeni bölümünde birleşme partisi ekranlara geldi. Birbirinden güzel anlara sahne olan şarkı yarışmasında iki takım yarışmacılarına ünlü isimler de eşlik etti. Ben Fero, Zeynep Bastık, Murat Boz, Hadise gibi ünlü isimler canlı yayına bağlanarak yarışmacılara eşlik etti. Sürpriz dolu birleşme partisinin şarkı yarışmasında en fazla oyu alan Ardahan ve Cemal Can bir kez daha sahneye çıkarak şarkı söyledi. İkili arasında en fazla puanı alan Ardahan şarkı yarışmasının şampiyonu oldu. Ardahan böylece seneye düzenlenecek olan birleşme partisine bir arkadaşıyla katılma ödülünün sahibi oldu.





Ben Fero ve Aycan Yanaç düet yaptı

Yayına katılan şarkıcılar arasında Ben Fero’da yer aldı. Ben Fero, sahneye çıkan Aycan ile ‘Demet Akalın’ şarkısını söyledi. Aycan, performansı ile arkadaşlarından alkış toplamayı başardı.

Oğuzhan Koç gülmekten kırdı geçirdi

Oğuzhan Koç Survivor 2020’nin birleşme partisi gecesine katılarak Ersin Korkut’un söylediği şarkı sonrasında yorumlarda bulundu. Oğuzhan Koç’un “İnanın bu performansı orada olup canlı canlı Ersin’den dinleyemediğim için hiç üzgün değilim şuan” ifadeleri herkesi kahkahaya boğdu.

Cemal Can şarkı yarışmasında Murat Boz’un ‘Adını Bilen Yazsın’ şarkısını söyledi. Cemal Can hem sahne performansı hem de sesiyle büyük beğeni kazandı. Murat Boz, Cemal’in performansına 10 üzerinden 10 verdiğini açıkladı.

Zeynep Bastık da katıldı

Şarkıcı Zeynep Bastık, birleşme partisi yayınına katılarak canlı performans gösterdi. Zeynep Bastık, yarışmacılardan Aşkım Burçe ile Ezhel’in Felaket şarkısını canlı yayında söyleyerek renkli görüntüler oluşturdu. Acun Ilıcalı, kızı Melisa’yı da sahneye çıkarak dans gösterisi yaptı. Melisa’ya yarışmacılar da tempo tutarak eşlik etti.

Acun Ilıcalı, birleşme partisinde yarışmacılara sürpriz yaparak ailelerinden gelen görüntü ve mesajları paylaştı. Yarışmacılar ailelerinden gelen videoları izleyince duygu dolu anlar yaşandı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 birleşme partisinde ayak tenisi ile ilgili yeni iddiayı açıkladı. Sercan Yıldırım ile iddiasını açıklayan Acun Ilıcalı, ayak tenisinde Ersin Korkut’u takımlarına aldığını ifade etti. Ilıcalı, “Ben, Ersin ve İrem’e karşı, Sercan, Yasin, Ardahan üçlüsü karşılaşacak.” ifadelerine yer verdi. Ilıcalı ayrıca, ayak tenisi maçına büyük bir firmanın da sponsor olduğunu dile getirdi.