TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Dokunulmazlık ve eleme heyecanının aynı anda yaşandığı yarışmada bu akşam gönüllüler ve ünlüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele verdiler. Nefesleri kesen mücadelenin ardından oyunu kazanan ünlüler takımı oldu. Durum böyle olunca ilk eleme adayını çıkaracak takımda gönüllüler takımı oldu. Peki, Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2020'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefesleri kesen mücadelede kazanan takım ünlüler oldu. Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta eleme potasına girmek istemeyen her iki takımında mücadelesi ter döktürdü. Nefesleri kesen mücadelelere tanıklık eden dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise ünlüler oldu.

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İlk eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması üzerine gönüllüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucunda Berkan 3, Ardahan 2, Yasin ve Cemal Can'da 1'er oy aldı. Günün sonunda en fazla oyu alan Berkan haftanın ilk eleme adayı oldu.