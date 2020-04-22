Survivor 2020'de 53. bölümü ile ekran başındakilere nefes kesen anlar yaşattı. Sevilen yarışmanın yayınlanan bölümünde eleme gecesinde ünlüler ve gönüllüler takımı konseyde toplandı. Yasin - Barış kavgasının da masaya yatırıldığı eleme gecesinde, Acun Ilıcalı kavgayla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Konseyde yapılan oylamayla ise gecenin sonunda Survivor'da elenen isim belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta kim veda etti? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

İletişim oyunu nefesleri kesti

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 21 Nisan akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar eleme anından önce iletişim oyununu kazanmak için konseyde toplandı. Yarışmacılar parkurda sevdikleri ile iletişim kurmalarına imkan sağlayan oyunu kazanmak için yoğun güç sarf etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda, iletişim ödülünü 10'a 7 gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'un 21 Nisan tarihli bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı eleme adaylarını belirledi. SMS oylamasına göre her iki takım da eleme potasına gidecek isimleri açıkladı. Yapılan oylamaya göre Survivor 53. bölümünde SMS sıralamasına göre en çok oyu alan isimler Barış, Evrim ve Cemal Can oldu. Barış'ın daha önce eleme aday olması, SMS sıralamasında en çok oyu aldığı için düştü. Gönüllüler takımında ise en çok SMS oylamasını alan isimler Mert ve Aycan oldu.

Adaya veda eden isim belli oldu

En çok oyu alan Mert eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini verdi. Aycan ise eleme adayı olarak Elif'in ismini söyledi. Gönüllüler takımında ise SMS oylamasıyla en çok oyu alan Barış Gizem'in, Evrim Ardahan'ın, Cemal Can ise Yasin'in ismini verdi. Ezgi ise takım oylamasıyla eleme potasında yer alıyordu.

6 yarışmacı arasında oylama sonrasında Survivor'da en az oyu alan isim Ezgi oldu. Böylece Ezgi Survivor 21 Nisan tarihinde elenerek hayallerine veda etti.