Survivor 2020'de 4 Nisan Cumartesi akşamı heyecan dolu bir gece daha yaşandı ve Survivor'da haftanın ilk ödül ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Takım oyunu olarak oynayan oyunda her takımda bir atıcı ile dört taşıyıcı olarak parkura çıktı. Heyecanın dorukta olduğu oyunda Gönüllüler takımı, çok hızlı başladı. Ünlüler takımı, ödül oyununda sonradan toparlanıp rakibini yakalamayı başardı.

Survivor 2020 ödül oyununu hangi takım kazandı? (4 Nisan Cumartesi)

Survivor’da günün ilk oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen takım 5-3 ile Ünlüler oldu. Ödül oyununu kazanan takımı kızarmış tavuk, patates kızartması ve salatadan oluşan müthiş bir ödülü de kazanmış oldu.

En iyiler ödülünü kim kazandı?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler son haftanın performans birincileri, Ünlüler takımından Sercan ve Aycan, Gönüllüler takımından Barış ve Evrim oldu. Kadınlarda en iyiler oyununda Aycan ile Evrim karşı karşıya geldi. Oyundan galip çıkan Ünlülerden Aycan oldu. Ödül olarak yöresel bir yemek olan Empanada’dan yararlanması için Aycan’ın Ünlüler takımında seçtiği isimler Sercan ve Elif oldu.

Survivor 2020 erkeklerde en iyiler ödül oyununda ise Ünlüler takımından Sercan ile Gönüllüler takımından Barış karşılaştı. Bu oyundan galip çıkan ise Gönüllülerden Barış oldu. Barış ise ödülden faydalanması için Gönüllüler takımından Yunus Emre ve Evrim’i seçti.

Erzak ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor 2020’de erzak oyunu, her hafta Cuma günleri oynanıyor. Erzak oyununda kazanan takıma verilecek haftalık erzak paketi içinde tereyağı, peynir, ekmek ve patates olduğu açıklandı. İki takımı da aşırı derecede heyecanlandıran bu erzak paketi için kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Gönüllüler takımı, bir aydan fazladır erzak oyununu kazanamıyordu. Bu yüzden erzak oyunu Gönüllüler takımı için son derece önemliydi. Dominik’te çok sıcak bir havada yapılan erzak oyununda oyunun ilk kısmı başa baş geçti. Devamında ise isabetli atışları ile Ünlüler aradaki farkı açtı. Ve 10-6 skorla Survivor’da erzak oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylece Ünlüler takımı, Survivor 2020’de üst üste beşinci kez erzak oyununu kazanmış oldu.