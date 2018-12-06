TV8'de yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2019'un çekileceği ada belli oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un çekileceği adayı Instagram hesabından duyurdu.

YİNE DOMİNİK CUMHURİYETİ'Nİ SEÇTİ

Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, program için yine Dominik Cumhuriyeti'ni seçti.

Adanın çevresinde denize giren ve güneşlenen pek çok insan olması göze çarpıyor.

Öte yandan, Survivor 2018'de yaşanan trajik olaydan sonra Acun Ilıcalı'nın, program için tekrar Dominik Cumhuriyeti'ni seçmesi şaşkınlık yarattı.

KAMERAMAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Survivor 2018'de kameraman görev yapan Alper Baycın, Dominik Cumhuriyeti'nde gaspçıların saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.



