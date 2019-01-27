2 Şubat cumartesi ekrana gelecek olan TV8'in fenomen yarışması Survivor Türkiye-Yunanistan için geri sayım başladı.
Sevilen yarışmanın tüm kadrosu belli oldu.
SURVIVOR 2019 TÜRKİYE KADROSU
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Türk yarışmacıları duyurdu.
Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar:
Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.