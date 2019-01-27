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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın tüm yarışmacıları belli oldu

TV8'in fenomen yarışması Survivor'da bu yıl Türkiye-Yunanistan çekişmesi yaşanacak. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın tüm yarışmacıları belli oldu.

27 Ocak 2019, Pazar 11:25 Son Güncelleme:
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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın tüm yarışmacıları belli oldu

2 Şubat cumartesi ekrana gelecek olan TV8'in fenomen yarışması Survivor Türkiye-Yunanistan için geri sayım başladı.

Sevilen yarışmanın tüm kadrosu belli oldu.

SURVIVOR 2019 TÜRKİYE KADROSU

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Türk yarışmacıları duyurdu.

Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar:

Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.


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