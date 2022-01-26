Sürpriz transfer iddiası! 20 milyon Euro...

Fenerbahçe 'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Pereira'nın ismi Everton'la anılıyor. İngiliz basınının haberine göre Premier Lig ekibinin sahibi Fardah Moshiri, Portekizli hocayı vizyoner olarak görüyor ve takımını emanet etmek istiyor.

Pereira'nın Everton'la anlaşması halinde Çin'den Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Kim Min-Jae'yi de yanında götüreceği belirtildi. Haberde, "Everton, Kim ile bağlantılı ikinci kulüp, Napoli de istiyor. Fenerbahçe'nin istediği rakam 20 milyon Euro" ifadeleri yer aldı



