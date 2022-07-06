Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Forvete takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Ghana Web'te yer alan habere göre gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Galatasaray, Genoa forması giyen Caleb Ekuban ile ilgileniyor.

İddialara göre Sarı-Kırmızılı ekip, Ganalı golcünün transferini bir an önce tamamlamak için girişimlerini yoğunlaştırdı.

Ayrılmak istiyor

Haberin detaylarında ise Genoa'nın Serie B'ye düşmesi sonrası Ekuban'ın takımdan ayırlmaya karar verdiği belirtiliyor.

Umduğunu bulamadı

Ekuban, Trabzonspor 'dan ayrılmasının ardından İtalyan ekibinde beklediği performansı sergileyemedi. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda Genoa formasıyla 30 karşılaşmada forma giydi. 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. İtalya Kupası'nda ise 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.



