Sürpriz iddia! Galatasaray'dan transferde Caleb Ekuban hamlesi
Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Forvete takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi. İddialara göre Galatasaray, Genoa forması giyen Caleb Ekuban'ın transferini bitirmek için girişimlerini yoğunlaştırdı.
Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Forvete takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Ghana Web'te yer alan habere göre gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Galatasaray, Genoa forması giyen Caleb Ekuban ile ilgileniyor.
İddialara göre Sarı-Kırmızılı ekip, Ganalı golcünün transferini bir an önce tamamlamak için girişimlerini yoğunlaştırdı.
Ayrılmak istiyor
Haberin detaylarında ise Genoa'nın Serie B'ye düşmesi sonrası Ekuban'ın takımdan ayırlmaya karar verdiği belirtiliyor.
Umduğunu bulamadı
Ekuban, Trabzonspor 'dan ayrılmasının ardından İtalyan ekibinde beklediği performansı sergileyemedi. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda Genoa formasıyla 30 karşılaşmada forma giydi. 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. İtalya Kupası'nda ise 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.