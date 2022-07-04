Sürpriz iddia! Galatasaray Joao Novais ile ilgileniyor
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek ve şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekipte orta sahaya takviye için sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Braga'da bulunan Joao Novais ile ilgilendiği iddia edildi.
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek ve şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen Galatasaray 'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Portekiz basınından Jornal de Noticias'ta yer alan habere göre Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Alanyaspor 'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Braga'da bulunan Joao Novais ile ilgileniyor.
Braga'nın planları arasında yok
Kiralık döneminin ardından Braga'ya dönen Portekizli futbolcunun gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmediği ve takımdan ayrılabileceği belirtilirken, Galatasaray'ın ilgisi nedeniyle Türkiye'de kalabileceğinin altı çizildi.
Braga ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan orta saha geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibinin formasıyla 34 maça çıktı ve 3 gol, 8 asistlik performans gösterdi.