Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe 'nin hedefi sol bek takviyesi. Sarı-lacivertli ekibin, Borussia Dortmund forması giyen Nico Schulz'u transfer etmek istediği iddia edildi.

Bild'de yer alan habere göre Fenerbahçe, bu sezon Borussia Dortmund'da 17 maça çıkan ve Alman ekibinde beklentileri karşılayamayan sol bek Nico Schulz ile ilgileniyor.

Haberde daha önce Bundesliga'da oynamış olan Mesut Özil, Max Meyer, ve Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe forması giydiği de aktarılanlar arasında yer aldı.

2019 yılında Hoffenheim'dan büyük beklentilerle Dortmund'a transfer olan 28 yaşındaki Alman futbolcu,nun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ghislain Konan da gündemde

Filip Novak'ın sakatlığı sonrası sol bek transferi için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin bir süredir Ligue 1 ekibi Reims'te forma giyen Ghislain Konan için de girişimler de bulunduğu iddia ediliyordu.



