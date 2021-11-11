Gelecek sezon için kadrosuna santrafor takviyesi yapmayı planlayan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Robert Lewandowski ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Mirror'da yer alan habere göre Polonya Milli Takımı, Andorra ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, İspanya ikinci lig ekibi Girona'nın tesislerinde gerçekleştirirken, Pep Guardiola, antrenman sahasına bir ziyarette bulundu. Bunun ardından ikilinin bir süre sohbet ettiği görüntülendi.

Bu görüşmesinin ardından, transfer iddiaları ortaya atılırken, futbolcunun yeni adresinin Manchester City olup olmayacağı yakın zamanda netleşecek.

Pep Guardiola Bayern Münih'i çalıştırırken, Robert Lewandowski ile çalışma fırsatı bulmuştu.

Ballon d'Or'un da en büyük adayları arasında gösterilen yıldız golcü, Bayern formasıyla bu sezon çıktığı 17 maçta 23 gol ve 2 asistlik performans göstermiş durumda.

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