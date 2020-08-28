Süreyya Yıldız: Babam için koşuyorum

Gaziantep’te okul seçmelerinde keşfedilmesinin ardından atletizme başlayan ve 5 yılda önemli başarılar elde eden 16 yaşındaki Süreyya Yıldız, 2 yıl önce kaybettiği babasına verdiği sözü tutup olimpiyatlarda yer almak için durmadan çalışıyor. Haftanın 6 gününü antrenman yaparak geçirdiğini aktaran Süreyya, “Ben babam için çalışıp, çabalıyorum. Onun için koşuyorum, onun için şampiyon olacağım. Babama verdiğim sözü yerine getirmek için çalışıyorum. Atletizme başladığım günden bu yana 40 madalya elde ettim. 400 ve 800 m’de 8 Türkiye şampiyonluğum var. Geçen ay 800 m’de U18 Türkiye şampiyonu oldum. Babam ve ülkem için en iyi dereceyi elde etmek için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Genç atlet, 49 yaşındaki babası Mustafa Yıldız’ı yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası kaybetti.