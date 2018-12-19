Süreyya Soner’le özel buluşma

Beşiktaş Kulübü ve Vodafone’nun, Beşiktaşlı Vodafone aboneleri için geliştirdiği, Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Siyah-Beyazlı ekibin emektar malzemecisi Süreyya Soner ile özel bir buluşmaya imza attı.

Sosyal medyada düzenlenen yarışmada Süreyya Soner’in Beşiktaş JK ile çıktığı maç sayısı ile ilgili soruya en yakın cevabı veren 10 Vodafone KaraKartallı, “Güzel Adam Süreyya” belgeselini, Vodafone Park Red Lounge’da Süreyya Soner ile birlikte izledi. Etkinliğe, belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Gökçe Kaan Demirkıran da katıldı.