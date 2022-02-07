Sürat pateninde erkekler 5000m'de Hollanda'nın zirve saltanatını İşveçli Nils van der Poel bitirdi. İsveç'e 34 yıl sonra bu branşta madalya kazandıran Nils van der Poel, 2018'deki 14.'lükten sonra 4 yıllık süreçte 5 bin ve 10 bin metrede dünya rekorları kırdı. Ve dünkü yarışta da olimpiyat rekorunu 2. kez geliştirerek 6:08.84'lük derecesiyle ülkesine 34 yıl sonra altın madalya kazandırdı. İsveç en son 1988'de Tomas Gustafson'la madalya kazanmıştı. İsveç'in sürat patenindeki geri dönüşüyle Hollanda'nın efsane ismi Kramer'le son 3. olimpiyattır süren 5000m'deki 1.'lik saltanatı bitmiş oldu. Hollandalı Patrick Roest, 6:09.31'le gümüş madalya elde etti. Son olimpiyatına çıkan 35 yaşındaki efsane Kramer de üst üste 4. altını alamadı.