Süpürgeci, Yüzme Milli Takımı adına yarıştı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Yüzme Takımı sporcusu Sevim Eylül Süpürgeci, Yüzme Milli Takımı adına kulaç atarak Antalya'yı gururlandırdı.

Sevim Eylül Süpürgeci, Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'na katılan Yüzme Milli Takımı'nda yer alan 9 kadın, 10 erkek sporcudan biri olarak mücadele etti. Milli sporcu Süpürgeci, şampiyonanın ilk gününde 400 metre serbest stil yarışını 2'nci tamamladı. Şampiyonanın ikinci gününde 800 metre serbest stil yarışını da 2'nci tamamlayan Sevim Eylül Süpürgeci, her iki yarışta birinciliği az farkla kaçırdı.

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