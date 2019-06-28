Süpürge sapıyla gelen şampiyonluklar

Milli halterci Dilara Narin, genç yaşta elde ettiği Avrupa ve dünya şampiyonluğu başarılarının ardından hedefini olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi.

Konya Spor Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Dilara Narin, bu yıl Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda koparmada 96 ve silkmede 129 kiloyla toplamda 225 kiloya ulaşmış ve Türkiye’ye 3 altın madalya kazandırmıştı.

Dilara “Haltere başladığımız ilk dönemde kilo kaldırmıyor, sadece teknik çalışıyorduk. Antrenmanlar bitince eve geçip, süpürge sapıyla devam ediyordum. O günlerden Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına kadar geldim. Türkiye’nin yeni ’Cep Herkül’ü’ ben olacağım” diye konuştu.