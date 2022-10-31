Barcelona'da futbolun zirvesine çıkan ve Katalan ekibinin yaşadığı finansal zorluklardan dolayı takımdan ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi kariyerine Fransa'da devam ediyor.

Ağustos 2021'de PSG'ye transfer olan Arjantinli oyuncu kariyerinin de sonuna doğru yaklaşıyor. 35 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için; "Forma giyeceğim son Dünya Kupası olacak" demişti.

SÜRPRİZ GELİŞME

Sezon sonu PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Messi için The Athletic'te sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde bir süredir Messi ile görüşmeler yapan, MLS ekibi Inter Miami'nin transferde son aşamaya geldiği belirtildi.

Özellikle Inter Miami'nin ortakları arasında yer alan Jorge ve Jose Mas, Arjantinli oyuncu tarafıyla yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat ettikleri ifade edildi.

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BARCELONA VE PSG DE DEVREDE

Barcelona'da, kulüp için efsane haline gelen Lionel Messi'yi yeniden takıma kazandırmak istiyor. Katalan devi yakın zamanda Camp Nou'nun önünde Arjantinli oyuncunun heykelini açacak.

Öte yandan Messi'nin formasını giymeye devam ettiği PSG de yıldız isimle yola devam etmek istiyor. Fransız kulübü, Dünya Kupası'nın ardından Messi ile görüşme yapmayı planlıyor.



